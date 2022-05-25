По словам Кудрина, все заемщики могут быть уверены, что РФ желает и готова расплачиваться.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба Госдумы РФ

У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«В этом смысле все заемщики, которые работают с Российской Федерацией, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться», - заявил Кудрин.

Глава Счетной палаты России также отметил, что Минфин пошел на то, чтобы создать внутреннего агента, который обеспечит уплату долга в рублях внутренним российским участникам, что, на его взгляд, решит вопрос в отношении российских держателей ценных бумаг, но затруднит получение ресурсов иностранными участниками.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что России не нужно торопиться с выходом из международных соглашений и стандартов, включая образовательные. Глава российской Счетной палаты отметил, что экономика РФ тесно связана с мировой экономикой, и подчеркнул, что страны Азии также работают в рамках мировых стандартов, включая стандарты в сфере образования.

До этого в Министерстве финансов Российской Федерации заявляли, что ведомство продолжит платить в рублях по государственному долгу, несмотря на отказ Соединенных Штатов продлевать лицензию на его обслуживание. В ведомстве отметили, что Министерство финансов РФ, как ответственный заемщик, готов продолжать обслуживание и погашение всех обязательств по долгам.