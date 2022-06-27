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Последний очаг: как удалось сломить сопротивление ВСУ в Северодонецке

Валентин Гвоздев
05:29 27.06.2022
Сотни мирных граждан несколько месяцев были вынуждены скрываться от жестокости националистов и ВСУ в подвалах и бомбоубежищах завода «Азот».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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С территории завода «Азот» в освобожденном Северодонецке эвакуированы уже свыше тысячи мирных жителей. Здесь находился последний очаг сопротивления украинских военных, в  одном из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе. Теперь предприятие, как и весь город полностью под контролем подразделений народной милиции Луганской Народной Республики.

И хотя промзона полностью контролируется народной милицией, здесь все еще небезопасно. От Лисичанска, где заблокированы националисты, по прямой не больше шести километров. Четыре месяца многие из освобожденных людей не видели солнечного света. Даже когда снаружи не было обстрелов, националисты не давали жителям выйти из убежища на поверхность. Вспоминая пережитое, они не могут сдержать слез.

«Они нас даже наверх не выпускали, обстреливали, мы только поднимались наверх -  они начинали из автоматов стрелять, поднимаешься, выходишь на свежий воздух и они стреляют, не выпускали наверх. Мы очень рады, что вы пришли, мы ждали этого дня очень долго», - призналась жительница Северодонецка Любовь Вескроль.

Темноту в подвале разрезают лучи фонариков, люди спешат собрать свои вещи и покинуть мрачную подземку. Бомбоубежища в промзоне завода «Азот» большие и надежные. Однако, они еще советской постройки, кроме безопасности, здесь нет никаких условий. Света нет, в подвалах сыро, не хватает свежего воздуха, предусмотренная при строительстве скважина - оказалась не работающей, воду люди добывали вручную.

За восемь лет ни один агрегат жизнеобеспечения ни разу не проходил проверку. В результате 130 человек, в основном это старики, женщины и дети, спустившись в подземелье, оказались в невыносимых условиях. Все это время, пока бои не начались на самой территории «Азота», некоторые цеха завода продолжали работать. Огромное количество трубопроводов с опасными химикатами, требовали постоянного ремонта, чтобы не допустить катастрофы. Пробовали восстанавливать энергоснабжение, но ВСУ регулярно сводили все усилия к нулю.

«С электричеством проблемы были постоянные, перебивали постоянно, наши работники ездили туда ремонтировать, но эти скоты подъезжали и намерено "ложили" ЛЭП», - вспомнил рабочий завода «Азот» Георгий Смушкевич.

Теперь, когда появилась возможность покинуть это временное убежище, его обитатели спешат уехать подальше от артиллерийской канонады. Впрочем, местные жители, хоть и не питают иллюзий, относительно сохранности своих домов, все же рассчитывают вернуться.

«Страх, неведение, хотелось бы, чтобы город был таких же, каким он был раньше. Едем и надеемся, что квартира какая-то из трех целая, будем надеяться, что все будет хорошо», - сказала работница завода Людмила Скорик.

Народная милиция постепенно вывозит людей из убежищ завода «Азот», только сегодня автобус сделал четыре рейса.

«Кто хочет, того в квартиры. Посмотрим сначала, обойдем с саперными группами, посмотрим на целостность и безопасность этих квартир, будем развозить по домам. Кто захочет эвакуироваться - будем эвакуировать на Старобельск», - заявил военный комендант города Северодонецка Виктор Дубина.

Работа по эвакуации будет продолжена до тех пор, пока все гражданские не будут доставлены в безопасное место.

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