«Начало освобождения всего Донбасса»: эксперт оценил значимость взятия Северодонецка

Военный эксперт Василий Дандыкин полагает, что задача по освобождению Донбасса может быть выполнена приблизительно через месяц.

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Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил в беседе с телеканалом «Звезда» важность освобождения Северодонецка и его переход под контроль Луганской Народной республики. По словам специалиста, город имеет большое значение и открывает союзным войскам путь на Лисичанск - последний контролируемый Украиной город в ЛНР.

«Это значит, что близко время для полного освобождения республики в тех границах, в которых она была раньше. Весь берег Северного Донца освобожден, остался один город - Лисичанск, за который сейчас развернулись бои. Я думаю это (освобождение Лисичанска - прим.ред.) дело ближайшего времени», - заявил Дандыкин.

Эксперт отметил, что в Северодонецке не повторился сценарий «Азовстали» - предприятие «Азот» быстро перешло под контроль Народной милиции ЛНР. Для России Северодонецк также является важным пунктом - его взятие означает, что в скором времени вся территории Донбасса может быть освобождена.

«Для России это очень важно. Это начало к освобождению всего Донбасса. Сначала Лисичанск, далее союзные войска, включая Народную милицию ЛНР, выйдут на направление Славянск-Краматорск. И, в конечном итоге, задача ликвидировать группировку, которая находится в районе Авдеевки и регулярно обстреливает Донецк и другие города. И визит нашего министра обороны и его встреча с командующими военной операции это показательные факты. Наступает момент, когда второй этап спецоперации - освобождение Донбасса - близится к своему завершению. Я думаю это случится в течение месяца. А дальше будут поставлены новые задачи», - считает эксперт.

Ранее Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск. На командных пунктах ВС РФ он заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских военнослужащих на основных операционных направлениях.

Напомним, на брифинге Министерства обороны РФ 26 июня сообщалось, что города Северодонецк и Боровское перешли под контроль сил Луганской Народной республики.