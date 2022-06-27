«Бомба» в руке: эксперты объяснили опасность электронных сигарет

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В подмосковных Химках школьник попал в реанимацию из-за электронной сигареты. Устройство взорвалось прямо у мальчика в руках. Тринадцатилетний подросток в тяжелом состоянии. Осколками ему посекло лицо, но больше всего врачей беспокоит, удастся ли сохранить ребенку кисть. Возбуждено уголовное дело. Этот случай не первый. В интернете десятки роликов с вейпами, разлетающимися на куски.

«Возбуждено уголовное дело по факту получения подростком травм в виде рваных ран лица, гематом, в результате хлопка электронной сигареты», - заявила старший помощник руководителя Главного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Семья пострадавшего Вадима живет в частном секторе подмосковных Химок. Со слов матери, подросток никогда не курил. Электронную сигарету вроде как нашли в почтовом ящике на соседней улице - это дом бабушки Вадима. Женщина не знала, для чего нужен этот девайс, положила на подоконник. Мальчик нашел и решил попробовать вейп по дороге домой. У Вадима осколочные ранения губ, носа, грудной клетки, правой кисти. Как говорит мать подростка, больше всего травмирована рука. По одной из версий, ребенок сам спрятал электронный девайс в почтовом ящике, чтобы потом, втайне от бабушки, им воспользоваться. Как все было на самом деле, выясняют следователи. Мать школьника считает, что вейп перегрелся на подоконнике, поэтому и взорвался. Случается такое нередко.

В интернете сотни видео со взрывами электронных сигарет. В карманах, руках и во время использования. Эксперты предупреждают, что такие устройства - действительно «мини-бомба» замедленного действия.

«Обычно в таких устройствах взрываются аккумуляторы, обычно это происходит из-за короткого замыкания. Они нагреваются и разрушаются. Это специфика литий-ионных аккумуляторов. Даже есть запрет на их перевозку в самолете, потому что это сопровождается тепловыделением. Кроме аккумулятора там нечему взрываться», - объяснил доктор химических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Игорь Родин.

Сами продавцы вейпов не скрывают - штука эта и правда взрывоопасная. Изначально производители электронных изделий позиционировали их как безобидную замену традиционным сигаретам. Однако наркологи утверждают - эти устройства не менее вредные. В составе жидкости, которая при нагревании вырабатывает пар - глицерин, пропиленгликоль, бензойная кислота, ароматизаторы, никотин. И это сочетание, говорят врачи, обладает токсичным эффектом. В США из-за курения вейпов погибли десятки подростков.

«В 2012 году была серия осложнений со смертью в том числе, когда поражалась структура легких и не сразу смогли разобраться, что причиной являются электронные средства доставки никотина. Это связано с ароматизаторами - веществами в сигаретах, которые поражают легочную ткань. Иногда это приводит к смерти», - предупредил заведующий филиалом центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Олег Кутушев.

В 2020 году в России на всю продукцию, которая содержит никотин, стало распространяться антитабачное законодательство. Курить электронные сигареты и вейпы в общественных местах - нельзя. Под запретом и их продажа несовершеннолетним. Однако, нередко можно увидеть подростков с новомодными девайсами. По закону, содержание никотина в них не должно превышать 20 мг на мл. Но проверить каждое изделие на растущем рынке электронных сигарет просто невозможно. Соблюдение стандартов качества остается на совести производителей.

«Сертификация пока не предусмотрена, она может быть добровольная. Какой-то общей базы нет. Я думаю, каждый производитель, если он хочет следить, не подделывалась ли его продукция, может оставить номер, который можно проверить на сайте изготовителя», - предположил юрист Алексей Кузнецов.

Во всех табачных магазинах, как правило, уверяют, что их продукция - оригинальная. Однако, мало где готовы показать сертификат качества. Поэтому нет и гарантий, что устройства исправные.