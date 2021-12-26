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Россиянам рассказали о новых запретах для курильщиков в 2022 году

Марина Крижановская
01:52 26.12.2021
Увеличивается количество штрафов и цена на табачную продукцию.
Россиянам рассказали о новых запретах для курильщиков в 2022 году
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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Юрист Павел Корытов поделился нововведениями, которые ожидают курильщиков в 2022-ом году. Так, цены на табачную продукцию продолжат расти. В то время как владельцы недвижимости и руководители предприятий обязаны специально обозначать места для курения и размещать там знаки с нормами противопожарной безопасности о запрете курения.

«С этого года за курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»). Штраф для граждан составляет от 2 000 до 3 000 рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 000 рублей», - сообщил юрист Корытов агентству «Прайм».

В контексте цены на табачную продукцию юрист сообщил, что «уже с этого года цена на сигареты выросла на 20%». Он добавил, что в 2022 году «все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки «Честный знак», поясняя, что это станет возможным только через оператора электронного документооборота.

Юрист Корытов считает, что российскими властями уже многое сделано для введения различных запретов и ограничений табакокурения (в рекламе, в различных продажах). Под ограничения попадает не только табак, но и вейпы, электронные сигареты.

«Так что законодательное поле почти сформировано. Если и можно что-то добавить, то это обсуждаемые меры по введению запрета на продажу табака лицам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия», - считает юрист.

Он сообщил, что Россией ведется последовательная многолетняя борьба с курением в рамках реализации Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Данную конвенцию подписали 180 стран, в том числе и Российская Федерация.

Ранее врач-терапевт назвал привычки, повышающие риск заболеть COVID-19. В основном, это пагубные привычки, влияющие на снижение иммунитета человека - курение, недостаток сна и хронический стресс.

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