Курил в гостях у знакомой: что известно о гибели подростка на Алтае после курения вейпа

На Алтае расследуют гибель подростка, который умер после курения вейпа. Помимо него пострадали старшая сестра и ее подруга. Обе в больнице, одна из девушек находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В Госдуме после этого случая предложили полностью запретить продажу электронных сигарет в России.

Сейчас семнадцатилетняя Виктория вместе с подругой в больнице в тяжелом состоянии. Предположительно, именно из-за электронной сигареты. Девушка в реанимации. И не знает, что сегодня с ее младшим братом попрощался весь город.

Денису было всего двенадцать. Друзья, соседи, знакомые вспоминают о нем только хорошее, до сих пор не понимая, как такое могло произойти.

По версии следствия, причиной стало электронное устройство для курения, вейп, который подростки решили покурить в гостях у знакомой.

После того, как молодые люди покурили электронное устройство, у них ухудшилось самочувствие. На следующее утро бабушка девушки обнаружила потерпевших в квартире в бессознательном состоянии. Спасти мальчика не удалось. За жизнь девушек врачи борются до сих пор.

Что именно стало причиной столь тяжелых последствий, еще предстоит выяснить экспертам. Но большинство уверены, что дыма без огня не бывает. Даже если в руках всего лишь, по сути, ингалятор со специальной жидкостью, которая превращается в пар.

Специалисты говорят, что заменители сигарет вовсе не так безобидны, какими кажутся на первый взгляд. Вместо табака не менее опасная жидкость, которая может даже не содержать никотина, но обязательно содержит глицерин, пропиленгликоль и различные ароматизаторы. Все это сушит слизистую гортани и оседает в легких.

Купить эти яркие устройства с ароматом ягод, фруктов или ментола можно повсеместно. Не только в магазинах, но и онлайн. Причем в большинстве случаев у потенциального покупателя ни возрастом не поинтересуются, ни документов не спросят.

Популярность вейпов, особенно среди подростков, огромна. Вспышка легочных заболеваний, связанных с употреблением электронных сигарет, в последние годы затронула тысячи людей по всему миру. В Великобритании и США зафиксированы десятки случаев летальных исходов, причиной которых называют употребление электронных сигарет или вейпов.

Отдельные штаты наложили запрет не только на некоторые компоненты курительных жидкостей, но и на ароматизированные сигареты. Минздрав России считает необходимым ввести дополнительное регулирование для наполнителей электронных сигарет, а так же ужесточить требования к их продаже.