Темой встречи заявлено «поддержание мира и безопасности» в стране.

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Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 28 июня, заседание по Украине. Об этом сказано в распространенной программе всемирной организации. Отмечается, что темой новой встречи заявлено «поддержание мира и безопасности на Украине», передает ТАСС.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в стратегическом плане западные страны проигрывают российской стороне. По его словам, очевидной стала потеря возможностей какого-либо дальнейшего влияния на РФ.

В начале июня Василий Небензя ушел из зала Совета Безопасности ООН после бездоказательных обвинений в адрес России. Постпред РФ покинул зал заседаний Совбеза после бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы. дело в том, что политик, в частности, попытался возложить всю ответственность за продовольственный кризис в мире на Россию.