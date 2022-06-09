Постпред РФ при ООН заявил, что в стратегическом плане Запад проигрывает России

Российский постпред ответил на вопрос, оказалась ли Россия в изоляции.

© Фото: Luiz Rampelotto Europa Newswire Globallookpress

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в стратегическом плане западные страны проигрывают России. Таким образом Небензя ответил на вопрос о том, что Россия якобы оказалась в изоляции.

«Я не уверен, что ваши (Запада. - Прим. ред.) попытки изолировать Россию оказались успешными. Думаю, что Запад, возможно, добился каких-то тактических успехов, но стратегически проигрывает», - приводит ТАСС слова постпреда РФ.

Также в интервью телеканалу BBC Небензя заявил, что очевидной стала потеря возможностей какого-либо дальнейшего влияния на Россию.

«Ясно одно: результатом введенных Западом санкций стало то, что вы потеряли практически все рычаги влияния на Россию», - выступил он с заявлением в эфире.

Несколькими днями ранее Василий Небензя ушел из зала Совета Безопасности ООН после бездоказательных обвинений в адрес России. Постпред РФ покинул зал заседаний Совбеза после бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы.