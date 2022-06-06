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Небензя ушел из зала СБ ООН после бездоказательных обвинений в адрес России

Игнат Далакян
21:07 06.06.2022
После бездоказательных обвинений главы Европейского совета в адрес РФ российский дипломат покинул зал СБ ООН.
Небензя ушел из зала СБ ООН после бездоказательных обвинений в адрес России
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенный Наций (ООН) Василий Небензя покинул зал заседаний Совбеза после бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы.

Как передает агентство РИА Новости, политик, в частности, попытался возложить всю ответственность за продовольственный кризис в мире на Россию. Кроме того, он обвинил Российскую Федерацию в якобы блокировании украинских портов и хищении зерна.

Василий Небензя не стал слушать речь Шарля Мишеля и покинул зал Совбеза ООН.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, продолжая снабжение Украины оружием. Российский дипломат подчеркнул, что предоставленное вооружение используется ВС Украины для обстрела мирных кварталов Донбасса.

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