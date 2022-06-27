Разрушенные мосты и домостроения: кадры последствий ливней в Крыму

В некоторых регионах Крымского полуострова всего за сутки выпало до месячной нормы осадков.

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В нескольких населенных пунктах Крыма объявлен режим ЧС из-за подтоплений в результате огромного количества осадков. Проливной дождь не прекращался более суток, улицы города стали похожи на Венецию, водооткачивающей техники не хватает. Свыше 4,3 тысяч местных жителей оказались без электричества из-за непогоды.

«Здесь все дежурят на каждом мосту, на каждой переправе, перемычке сотрудники МЧС. Не ниже подполковника. Все на передовой», - рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В Симферопольском районе в результате обильных осадков повреждены два моста, прорваны две дамбы и затоплено более ста домостроений. В некоторых районах выпало до месячной нормы осадков.

«В течение часа мы эвакуировали всех детей, шел большой напор воды, вода быстро пребывала, поэтому была экстренная необходимость эвакуации», - сказал директор Белогорского дома-интернат для детей-инвалидов Николай Човелидзе.

Ранее туристам и местным жителям Крыма порекомендовали избегать купания в море. В данный момент из-за обильных осадков качество воды на южном берегу полуострова не отвечает нормативным показателям.