Туристам и жителям Крыма посоветовали не купаться в море

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Туристам и местным жителям Крыма порекомендовали избегать купания в море. В данный момент из-за обильных осадков качество воды на южном берегу полуострова не отвечает нормативным показателям. Об этом заявили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

«Мониторинг морской воды проходит в обычном режиме в контрольных точках. По результатам принимаются соответствующие меры. Как правило, когда идут ливневые дожди, мы не рекомендуем населению купаться ввиду того, что качество морской воды может не отвечать необходимым требованиям и температура воды 13 градусов», - приводит ТАСС слова руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской.

Ранее сообщалось, что на территории Крыма в результате обильных осадков произошли подтопления. На территории Симферопольского района даже ввели режим ЧС. Это сделали из-за подтоплений нескольких сельских поселений и разрушений дамб после сильных ливней.