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Шон Пенн второй раз с начала спецоперации приехал в Киев

Анна Назайкина
18:25 27.06.2022
Ранее, 19 июня, Украину посетил знаменитый актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер. Пользователи социальных сетей выложили фотографии и видео со звездой, которые были сняты на улицах Львова.
Шон Пенн второй раз с начала спецоперации приехал в Киев
© Фото: Rod Lamkey, KeystonePressAgency, globallookpress
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Голливудский актер и режиссер, обладатель двух «Оскаров» Шон Пенн приехал в Киев уже во второй раз с начала специальной военной операции на Украине, передает агентство ТСН.

Утверждается, что актер снимает фильм о событиях на Украине. По информации СМИ, он отправился в Бучу и Ирпень.

Шон Пенн уже приезжал на Украину сразу через несколько дней после начала спецоперации. 25 февраля он встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. 

Ранее, 19 июня, Украину посетил знаменитый актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер. Пользователи социальных сетей выложили фотографии и видео со звездой, которые были сняты на улицах Львова.

Также в конце апреля во Львове побывала известная актриса, посол доброй воли управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли. Впоследствии глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посвятил ей стих, в котором предложил приехать в Донбасс.

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