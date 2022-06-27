Шон Пенн второй раз с начала спецоперации приехал в Киев

Ранее, 19 июня, Украину посетил знаменитый актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер. Пользователи социальных сетей выложили фотографии и видео со звездой, которые были сняты на улицах Львова.

© Фото: Rod Lamkey, KeystonePressAgency, globallookpress

Голливудский актер и режиссер, обладатель двух «Оскаров» Шон Пенн приехал в Киев уже во второй раз с начала специальной военной операции на Украине, передает агентство ТСН.

Утверждается, что актер снимает фильм о событиях на Украине. По информации СМИ, он отправился в Бучу и Ирпень.

Шон Пенн уже приезжал на Украину сразу через несколько дней после начала спецоперации. 25 февраля он встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Ранее, 19 июня, Украину посетил знаменитый актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер. Пользователи социальных сетей выложили фотографии и видео со звездой, которые были сняты на улицах Львова.

Также в конце апреля во Львове побывала известная актриса, посол доброй воли управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли. Впоследствии глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посвятил ей стих, в котором предложил приехать в Донбасс.