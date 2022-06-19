Бена Стиллера заметили на улицах Львова

Ранее Стиллер приехал в польский город Жешув, чтобы поддержать украинских беженцев. На своей странице в Twitter он писал, что хочет встретиться с людьми, на жизнях которых сказался украинский конфликт.

© Видео: TikTok, shan_oleg © Фото: Twitter, Mira_dyvatstv

Знаменитый актер и посол доброй воли Организации Объединенных Наций Бен Стиллер приехал на Украину. В социальный сетях появились фотографии и видео со звездой, снятые на улицах Львова.

Ранее Стиллер приехал в Польшу в город Жешув, чтобы поддержать украинских беженцев. На своей странице в Twitter он писал, что хочет встретиться с людьми, на жизнях которых сказался украинский конфликт.

Напомним, что в конце апреля известная американская актриса Анджелина Джоли также побывала во Львове. Впоследствии глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в форме стиха предложил ей приехать в Донбасс.

А официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главную цель визита знаменитости. По ее мнению, Джоли приехала во Львов, чтобы отвлечь внимание от ситуации на мариупольском комбинате «Азовсталь».