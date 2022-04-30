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Рогозин посвятил стихотворение Анджелине Джоли

Марина Крижановская
23:58 30.04.2022
Дмитрий Рогозин призвал звезду Голливуда поехать в ЛДНР - «давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас», пообещав ей, что «красотку не обидит суровый наш солдат».
Рогозин посвятил стихотворение Анджелине Джоли
© Фото: Roscosmos via Globallookpress.com
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Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выбрал поэтическую форму для обращения к голливудской актрисе Анджелине Джоли. Американская актриса находится с визитом на Западной Украине, во Львове. Глава «Роскосмоса» пригласил ее посетить республики Донбасса, где «крутые здесь ребята как дубик в три охвата».

«Анжелина, я на мове стихов еще не писал, но ты, подруга, меня разочаровала. Пишу тогда на привычном своем», - обратился к Джоли Рогозин в своем Telegram-канале.

Ниже он призвал ее поехать в ЛДНР - «давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас», пообещав ей, что «красотку не обидит суровый наш солдат».

«В кино тебя он видел, и видеть снова рад», - завершил такими строками свое стихотворение Рогозин.

Немногим ранее, согласно информации газеты Washington Post, сообщалось, что Анджелина Джоли находится в городе Львов в рамках «личного» визита в регион. Известная американская актриса является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

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