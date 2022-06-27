Покинувший пост вице-президента «Лукойла» Федун продолжит руководить «Спартаком»

Он намерен делать все, чтобы клуб жил и развивался.

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун намерен дальше руководить клубом. По его словам, уход с поста вице-президента «Лукойла» не имеет никакого отношения к футболу.

«Буду и дальше заниматься "Спартаком" - делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», - приводит слова Федуна пресс-служба «Спартака».

Напомним, в понедельник стало известно, что 66-летний Леонид Федун покинул должность вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами. На этой должности он находился с 1994 года и является вторым крупнейшим акционером компании после Вагита Алекперова.

Весной компанию покинул ее президент и основатель Вагит Алекперов. Он это объяснил вводом против него персональных санкций.