Он уходит с должности в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами, заявили в компании.

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​Российский предприниматель Леонид Федун покидает пост вице-президента «Лукойла». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

«С сегодняшнего дня Леонид Федун, занимавший пост Вице-президента ПАО "ЛУКОЙЛ" по стратегическому развитию, покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», - заявили в компании.

Президент ПАО Вадим Воробьев назвал его «ключевым человеком» в истории «Лукойла», который сыграл важную роль в развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом топливно-энергетическом комплексе.

Кроме того, Федун занимает должность председателя совета директоров московского ФК «Спартак». Он заявил, что его уход с должности вице-президента «Лукойла» никак не относится к футболу. Бизнесмен также добавил, что продолжит заниматься «красно-белыми» и делать все для развития клуба.