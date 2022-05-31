В стране и мире Акционеры «Лукойла» досрочно прекратили полномочия Алекперова на посту президента Ян Брацкий О том, что российский предприниматель Вагит Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы нефтяной компании, стало известно 21 апреля. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Акционеры «Лукойла» приняли решение о досрочном прекращении полномочий Вагита Алекперова на посту президента компании. Новым главой компании утвержден Вадим Воробьев. «Досрочно прекратить полномочия президента ПАО "Лукойл" Вагита Юсуфовича Алекперова. Назначить президентом ПАО "Лукойл" Вадима Николаевича Воробьева», - сообщила компания. О том, что российский предприниматель Вагит Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы нефтяной компании, стало известно 21 апреля. По состоянию на 31 марта бизнесмен распоряжался голосами в отношении 3,12% акций «Лукойла». Также он обладал бенефициарным экономическим интересом в отношении 5,43% акций компании, правами голоса по которым он не распоряжается. Временным президентом «Лукойла» был назначен первый исполнительный вице-президент компании Вадим Воробьев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика