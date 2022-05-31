В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Акционеры «Лукойла» досрочно прекратили полномочия Алекперова на посту президента

Ян Брацкий
16:06 31.05.2022
О том, что российский предприниматель Вагит Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы нефтяной компании, стало известно 21 апреля.
Акционеры «Лукойла» досрочно прекратили полномочия Алекперова на посту президента
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Акционеры «Лукойла» приняли решение о досрочном прекращении полномочий Вагита Алекперова на посту президента компании. Новым главой компании утвержден Вадим Воробьев.

«Досрочно прекратить полномочия президента ПАО "Лукойл" Вагита Юсуфовича Алекперова. Назначить президентом ПАО "Лукойл" Вадима Николаевича Воробьева», - сообщила компания.

О том, что российский предприниматель Вагит Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы нефтяной компании, стало известно 21 апреля. По состоянию на 31 марта бизнесмен распоряжался голосами в отношении 3,12% акций «Лукойла». Также он обладал бенефициарным экономическим интересом в отношении 5,43% акций компании, правами голоса по которым он не распоряжается.

Временным президентом «Лукойла» был назначен первый исполнительный вице-президент компании Вадим Воробьев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:41 В стране и мире
Суд оставил под домашним арестом экс-президента Молдавии Додона
18:20 В стране и мире
«Газпром» с завтрашнего дня останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию
17:47 В стране и мире
Суд Украины одобрил спецрасследование против Азарова за договор с РФ по Черноморскому флоту
17:38 В стране и мире
Чавушоглу назвал украинские морские мины препятствием для отправки зерна из порта Одессы
17:35 В стране и мире
СБУ задержала ведущего конструктора авиапредприятия «Антонов» за поддержку спецоперации РФ
Популярное
Видео
Минобороны России: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории «Азовстали»
Минтруд утвердил перечень факторов производства, при которых положено «молоко за вредность»
Видео
С пяти тысяч метров: кадры уничтожения вертолетами Ка-52 бронированной техники ВСУ
Видео
МО РФ сообщило о полном освобождении города Красный Лиман
В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных
Видео
В Минобороны сообщили о 18 сбитых беспилотниках ВСУ, включая один «Байрактар ТБ-2»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.