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Украинский морпех Волына рассказал о притеснениях от националистов на территории «Азовстали»

Тимур Шерзад
17:01 27.06.2022
Волынский заявил, что на человека выдавали в день 50 граммов крупы и шесть или восемь банок тушенки на 186 человек. Пища, по его словам, была скудной. Ощущалось, что азовцы* чувствуют себя полными хозяевами и кормят «гостей» по остаточному принципу. 
© Видео: Военная хроника, telegram © Фото: Военная хроника, telegram
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Сдавшийся украинский морпех Сергей Волынский, также известный как Волына, рассказал о притеснениях морских пехотинцев ВСУ со стороны националистического полка «Азов»* во время пребывания на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Волынский исполнял обязанности командира украинской 36-й бригады морских пехотинцев. В ходе боев в Мариуполе украинские морпехи сначала находились на территории комбината имени Ильича.

Впоследствии они пошли на прорыв - одна группа во главе с командиром бригады была уничтожена, а другая смогла соединиться с украинскими националистами из «Азова»* на комбинате «Азовсталь». Только вот особой приветливости со стороны украинских националистов на себе люди Волыны не почувствовали. 

«Мы были на пищевом довольствии у азовцев*, у нас не было ничего своего. Нас кормили скудно, нам неизвестно было, где находятся склады, нас не пускали туда абсолютно», - признался Волына в интервью Тelegram-каналу «Военная хроника». 

Волынский заявил, что на человека выдавали в день 50 граммов крупы и шесть или восемь банок тушенки на 186 человек. Пища, по его словам, была скудной. Ощущалось, что азовцы* чувствуют себя полными хозяевами и кормят «гостей» по остаточному принципу. 

«На это, конечно, есть определенная обида. Когда подразделения какие-то приходили к нам, мы видели, что их по-другому кормят, в другом количестве и качестве», - подчеркнул Волына.

При этом он констатировал полную невозможность что-либо с этим сделать. Встревать в споры или требовать он не мог, так как испытывал страх, что украинских морпехов дополнительно ограничат и в тех крохах, что они имели. 

Ранее Минобороны России показало кадры удара ракетами ВКС РФ по цехам военного производства в Киеве.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

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