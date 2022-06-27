В МИД ДНР сообщили, что Марокко направило запрос на общение с осужденным в ДНР наемником

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Марокко направило запрос на общение с наемником Саадуном Брагимом, который был осужден в суде Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой.

По словам главы внешнеполитического ведомства, республика удовлетворила запрос.

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни трех наемников из иностранных государств, которые воевали на Украине во время проведения РФ специальной военной операции по защите Донбасса. Приговор был вынесен гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марроканцу Сааудуну Брагиму.

Сегодня стало известно, что в Донецкой Народной Республике допускают отмену смертной казни после окончания боевых действий и трибуналов над военными преступниками. По словам председателя Комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елены Шишкиной, к моменту окончания военных действий, трибуналов и судов ДНР надеется войти в состав России путем референдума. После этого, уточнила Шишкина, в республике планируют «работать и жить в соответствии с УК РФ».