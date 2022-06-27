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В ДНР могут отменить смертную казнь после трибунала над военными преступниками

Анна Касаткина
08:47 27.06.2022
Периодически в республике поднимается вопрос о введении моратория на смертную казнь, отметила председатель Народного совета Елена Шишкина.
В ДНР могут отменить смертную казнь после трибунала над военными преступниками
© Фото: ФСБ РФ
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В Донецкой народной республике (ДНР) допускают отмену смертной казни после окончания боевых действий и трибуналов над военными преступниками. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

По ее словам, к моменту окончания военных действий, трибуналов и судов ДНР надеется войти в состав России путем референдума. После этого, уточнила Шишкина, в республике планируют «работать и жить в соответствии с УК РФ».

«Если же к этому моменту не сложатся обстоятельства для референдума, если мы останемся независимым государством, то, в соответствии с международными конвенциями, будем рассматривать вопрос об исключении высшей меры наказания», - сказала она в беседе с ТАСС.

Периодически в республике поднимается вопрос о введении моратория на смертную казнь, что гармонизировало бы законодательство с международными нормами и нормами РФ, добавила Шишкина. Однако из-за ужасных преступлений с большим количеством жертв неонацистам не могут позволить «расслабиться», сказала председатель Народного совета.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил воевавших на украинской стороне двух британцев и одного гражданина Марокко к смертной казни. В течение месяца они могут обжаловать приговор, у них также есть шанс быть помилованными.

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