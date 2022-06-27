Генпрокуратура Молдавии предъявила Додону обвинение по делу о хищениях в 2008 году

Экс-президента считают причастным к хищению 12 миллионов долларов при импорте электроэнергии.

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В понедельник Генеральная прокуратура Республики Молдова предъявила бывшему президенту страны Игорю Додону обвинение по делу о хищении 12 миллионов долларов при импорте электроэнергии в 2008 году. Расследование началось еще в сентябре прошлого года.

Следователи уверены, что в 2008-м закупочная цена на электроэнергию необоснованно увеличивалась, а разница оседала на счетах подставных компаний. По их данным, в данную схему были вовлечены функционеры госкомпании «Энергоком» и представители правительства. В те годы Додон занимал пост вице-премьера.

«Экс-президенту Республики Молдова было предъявлено обвинение в совершении преступления в рамках уголовного дела «Энергоком», - информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии.

Напомним, сейчас экс-президент Молдавии находится под домашним арестом. Додона задержали 24 мая по подозрению в госизмене, пассивной коррупции и незаконном обогащении. В доме бывшего лидера страны прошли обыски и следственные мероприятия.

Ранее Додон сообщил об имеющихся у него доказательствах своей невиновности. Уголовное дело против себя он назвал «политическим, которое шито белыми нитками».