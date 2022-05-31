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Суд оставил под домашним арестом экс-президента Молдавии Додона

Ян Брацкий
18:41 31.05.2022
Игорь Додон был задержан 24 мая по подозрению в госизмене, пассивном коррупции и незаконном обогащении.
Суд оставил под домашним арестом экс-президента Молдавии Додона
© Фото: РИА Новости
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Бывшего президента Молдавии Игоря Додона оставили под домашним арестом. Об этом журналистам сообщил сам политик, после заседания суда по кассационной жалобе со стороны его адвокатов.

«Суд оставил в силе решение об аресте на 30 суток», - цитирует РИА Новости слова Додона на выходе из зала суда.

Додона задержали 24 мая по подозрению в госизмене, пассивном коррупции и незаконном обогащении. В доме бывшего лидера страны прошли обыски и следственные мероприятия. Ранее Додон сообщил об имеющихся у него доказательствах своей невиновности. Уголовное дело против себя он назвал «политическим, которое шито белыми нитками».

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