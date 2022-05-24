Бывший президент Молдавии задержан по подозрению в госизмене

До этого прокуратура начала проводить обыски в доме Игоря Додона.

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Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Молдавии Марианна Керпек сообщила, что бывший президент страны Игорь Додон задержан на 72 часа после возбуждения дела по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе, о государственной измене.

«Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена"», - цитирует «Интерфакс» слова Керпек.

Напомним, антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности начали проводить обыски в доме Игоря Додона. Чиновник подозревается в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.