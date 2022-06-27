Прощай, оружие: кадры удара ракетами ВКС РФ по цехам военного производства в Киеве

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заметил, что данные объективного контроля подтверждают поражение цели всеми четырьмя ракетами. При успешном поражении объекта гражданская инфраструктура Киева не пострадала.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры удара высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе Киева.

Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, там производились боеприпасы для украинских РСЗО.

Конашенков заметил, что данные объективного контроля подтверждают поражение цели всеми четырьмя ракетами. При успешном поражении объекта гражданская инфраструктура Киева не пострадала.

«Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук М1» было применено более 10 зенитных ракет», - отметил Конашенков.

Он добавил, что в силу отсутствия сопряжения пусковых установок украинских комплексов ПВО, находящихся в городе, одни украинские ракеты поражали другие. Две ракеты украинских С-300 были уничтожены украинскими же «Буками». При этом, как заметил Игорь Конашенков, одна из сбитых ракет предположительно упала на жилой дом.

Кроме этого, официальный представитель Минобороны России констатировал потерю украинской стороной управления своими войсками на лисичанском направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов