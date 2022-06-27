Семья Шатунова высказалась о ситуации с медиками, спасавшими певца

Сегодня в СК опровергли данные о возбуждении уголовного дела в связи с его смертью.

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Родственники и близкие солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова в официальном обращении заявили, что у них нет никаких претензий к медикам, которые оказывали помощь артисту.

«Мы не имеем никаких претензий к сотрудникам скорой помощи и врачам», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шатунова.

Ранее в ряде средств массовой информации появились сообщения, что медики, которые не смогли своевременно оказать помощь певцу, будут привлечены к уголовной ответственности. Сегодня в СК опровергли данные о возбуждении уголовного дела в связи с его смертью.

Как утверждалось, 22 июня Шатунов отдыхал с друзьями в Подмосковье, утром они собирались отправиться на рыбалку. Певец внезапно пожаловался друзьям на боли в сердце, после чего его отвезли поликлинику в Растуново.

Впоследствии ему вызвали скорую для транспортировки в больницу. В карете скорой помощи певец пережил клиническую смерть. Уже в медучреждении врачи пытались реанимировать его, однако безуспешно. Смерть наступила в результате обширного инфаркта.