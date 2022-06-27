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В СК опровергли данные о возбуждении уголовного дела в связи со смертью Шатунова

Анна Назайкина
10:28 27.06.2022
Ранее в ряде средств массовой информации появились сообщения, что медиков, которые своевременно не оказали помощь певцу, могут привлечь к уголовной ответственности.
В СК опровергли данные о возбуждении уголовного дела в связи со смертью Шатунова
© Фото: Evguenii Matveev, GlobalLookPress
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Следователи опровергли данные о том, что в связи со смертью солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова завели уголовное дело. Об этом в Telegram-канале сообщили в подмосковном ГСУ СК России.

«Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Ранее в ряде средств массовой информации появились сообщения, что медики, которые своевременно не оказали помощь певцу, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Накануне директор Шатунова сообщил, что эти данные не соответствуют действительности. Представитель артиста заявил, что претензий к сотрудникам скорой помощи нет.

О том, что Шатунов ушел из жизни, стало известно в минувший четверг, 23 июня. Он умер в возрасте 48 лет в Домодедовской больнице. Впоследствии «Звезде» сообщили, что причиной этой трагедии стал обширный инфаркт.

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