Опубликованы кадры последних минут жизни Шатунова

На кадрах видно, что артист едва держится на ногах - в больницу его буквально заносят на руках.

© Фото: ТРК "Звезда"

Камера видеонаблюдения в больнице в селе Растуново запечатлела момент, когда друзья Юрия Шатунова пытаются доставить артиста в учреждение.

На кадрах видно, что к больнице подъезжает черный внедорожник, из него выходят несколько человек. Один из них держит Шатунова, который едва держится на ногах.

Известно, что врачи оказывали помощь артисту в течение полутора часов. Затем его на скорой помощи отправят в Домодедовскую больницу, по пути у Шатунова остановится сердце

Директор и продюсер бывшего солиста группы «Ласковый май» Аркадий Кудряшов сообщил, что Шатунова, предварительно, похоронят на Троекуровском кладбище. Кроме того, представитель артиста отметил, что в ближайшее время будет определено время прощания с Шатуновым.