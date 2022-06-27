Санду планирует встретиться с Зеленским в Киеве

Президент Молдавии также посетит города Бородянка, Буча и Ирпень.

© Фото: Офис президента Украины

Президент Молдавии Майя Санду в понедельник, 27 июня, планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках рабочего визита в страну. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

«Санду 27 июня находится с рабочим визитом в Киеве», - говорится в сообщении.

Глава Молдавии в рамках визита также посетит города Бородянка, Буча и Ирпень, уточняет ТАСС.

Ранее Европейский совет одобрил предоставление статуса кандидата в ЕС Украине и Молдавии. При этом в Европе признают, что к полноправному членству эти страны могут идти десятилетиями.