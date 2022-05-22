Во Франции назвали срок вступления Украины в Евросоюз

По словам министра-делегата при МИД Франции по европейским делам, это долгий процесс.

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Вступление Украины в Евросоюз в течение года или двух лет невозможно. Так считают в МИД Франции.

«Вероятно, это займет 15 или 20 лет, это очень долгий процесс», - заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон в эфире радиостанции Radio J.

Ранее о том, что процесс вступления Украины в ЕС займет несколько десятилетий говорил и президент Франции Эммануэль Макрон.

Тем временем в другой союз пытаются вступить Финляндия и Швеция. На этой неделе они официально подали заявки на то, чтобы стать членами НАТО.