Глава Евросовета сообщил о согласовании статуса кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии

Шарль Мишель заявил об этом в ходе саммита ЕС в Брюсселе.

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Евросоюз согласовал статус кандидатов в объединения для Украины и Молдавии. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель во время проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

«Соглашение. Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС», - написал Мишель в Twitter.

Ранее в МИД Франции заявили, что вступление Украины в Евросоюз в течение года или двух лет невозможно. Этот процесс, считает министр-делегат по европейским делам Клеман Бон, займет десятилетия.