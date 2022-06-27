Адвокат оценил шансы Сапеги на помилование в Белоруссии

Окончательное решение будет принимать администрация президента Белоруссии и сам глава государства, пояснил юрист.

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Шансы на помилование у осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги достаточно большие, так как она соответствует необходимым для этого требованиям, однако последнее слово будет за администрацией президента и самим президентом страны Александром Лукашенко. Об этом «Звезде» сообщил адвокат семьи девушки Антон Гашинский.

По его словам, ходатайство о помиловании подано на основании ранее озвученной информации о том, что это станет доступно после решения суда.

«Шансы у нее достаточно большие на помилование... Признание вины, раскаяние, активное способствование (следствию. - Прим.ред.), становление на путь к исправлению... компенсация материального и морального вреда», - пояснил юрист.

Решение будут принимать администрация президента и сам глава государства, уточнил Гашинский.

«Ей там (в колонии. - Прим.ред.) находиться достаточно сложно и тяжело, потому что она девушка, молодая девушка, ей там некомфортно, но, понятно, что она не в санатории находится», - добавил адвокат.

Ранее стало известно, что Сапега передала в администрацию колонии в Гомеле прошение о помиловании. После рассмотрения эти документы должны передать в администрацию президента.

Ранее о возможности помилования для Сапеги, которая отбывает шестилетний срок в Белоруссии, заявили в МИД России. Девушка также может рассчитывать на перевод в колонию в РФ, добавили в ведомстве.