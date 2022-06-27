Софья Сапега попросила Лукашенко о помиловании

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Отбывающая наказание в колонии в Белоруссии россиянка Софья Сапега написала прошение о помиловании. Об этом со ссылкой на адвоката семьи девушки Антона Гашинского сообщает РИА Новости.

По его словам, на прошлой неделе Сапега подала прошение через администрацию колонии в Гомеле.

«Она (администрация. - Прим.ред.)будет рассматривать и решать вопрос о дальнейшей передаче в комиссию (по помилованию при президенте Белоруссии. - Прим.ред.)», - сказал Гашинский.

Конкретных сроков рассмотрения документов и передачи их в комиссию законодательством не определено, уточнил юрист.

В мае Сапегу приговорили к шести годам колонии. Она обвинялась по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии. Ранее в МИД РФ заявили, что Сапега вправе подать ходатайство о помиловании, а также может быть передана для отбывания наказания на родину.