Грузия временно закрывает сухопутную границу с РФ

© Фото: Ministry of Finance of Georgia

Грузия на время закрывает КПП «Казбеги» на границе с РФ из-за поврежденного участка дороги. Об этом заявили в Службе доходов грузинского Министерства финансов.

Кроме того, было уточнено, что на данный момент ввозить и вывозить товары, а также пересекать границу физическим лицам запрещено.

«Из-за обильных дождей поднятые реки (Терги и Девдорак) повредили участок дороги, соединяющей Грузию и Россию вблизи границы с Российской Федерацией (165-й километр Дариали - Ларс)...», - сообщили в ведомстве.

В середине мая глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что власти страны гарантируют своему народу мирное сосуществование с Россией. Он подчеркнул, что «мир будет долгосрочным».

Следует отметить, что после того, как РФ начала специальную военную операцию на Украине, ряд западных стран ввели против Москвы санкции. В свою очередь, премьер-министр Грузии заявил, что Тбилиси не станет присоединяться к экономическим рестрикциям против России.