У Троекуровского кладбища выстроилась гигантская очередь из желающих попрощаться с Шатуновым

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

У Троекуровского кладбища в Москве выстроилась многометровая очередь на прощание с бывшим солистом группы «Ласковый май», российским певцом Юрием Шатуновым. Кадры с вереницей людей публикует «Звезда», и, судя по всему, жители столицы занимали себе место в таком огромном потоке людей с самого утра.

Ранее жители Оренбурга простились с певцом Юрием Шатуновым. К детскому дому, где рос музыкант, принесли букет белых роз - именно им посвящена самая известная песня «Ласкового мая».

Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Популярность он получил как солист группы «Ласковый май» и позднее как сольный исполнитель. Кроме того, камера видеонаблюдения в больнице в селе Растуново запечатлела момент, когда друзья Юрия Шатунова пытаются доставить артиста в учреждение. Известно, что врачи оказывали помощь артисту в течение полутора часов.