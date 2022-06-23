К детдому, где рос Шатунов, принесли белые розы

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Жители Оренбурга простились с певцом Юрием Шатуновым. К детскому дому, где рос музыкант, принесли букет белых роз - именно им посвящена самая известная песня «Ласкового мая».

«В конце 1980-х "Белые розы" звучали во всех городах страны. Как и другие песни "Ласкового мая" и его солиста - бывшего воспитанника оренбургского интерната. Сегодня вся страна вспоминает Юрия Шатунова, а к Дому детства в Оренбурге несут белые розы. История подростка, ставшего кумиром миллионов, завершилась. Светлая память», - написал в Telegram глава Оренбургской области Денис Паслер.

О смерти Шатунова стало известно 23 июня. Певец умер в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности. Директор и продюсер бывшего солиста группы «Ласковый май» Аркадий Кудряшов сообщил, что Шатунова, предварительно, похоронят на Троекуровском кладбище. Кроме того, представитель артиста отметил, что в ближайшее время будет определено время прощания с Шатуновым.