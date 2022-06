В стране и мире The Atlantic: США может грозить раскол на «красных» и «синих» Елизавета Потейчук Давление на внутреннюю целостность государства может усилиться в 2020 годах, отметил американский политтехнолог. © Фото: Rod Lamkey - Cnp, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Давление на единство внутри Соединенных Штатов Америки увеличивается в связи с ростом конфронтации между представителями демократической и республиканской партий страны. Таким образом, США может грозить раскол на «красных» республиканцев и «синих» демократов. Об этом сказано в публикации старшего редактора журнала The Atlantic Рональда Браунштейна. «Когда мы думаем о Соединенных Штатах, мы совершаем фундаментальную ошибку, представляя их как единую нацию, мраморную смесь "красных" и "синих" людей. Но на самом деле мы никогда не были единой нацией. Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций - синей и красной. Это не метафора; это географическая и историческая реальность», - приводит журналист слова политтехнолога Майкла Подхорцера. По словам автора материала, политтехнолог не предрекает для Штатов гражданскую войну, однако он предупреждает, что давление на внутреннюю целостность государства может усилиться в 2020 годах. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск назвал Демократическую партию США «партией раскола и ненависти». По словам предпринимателя, после данного заявления против него могут развернуть «кампанию грязных уловок». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика