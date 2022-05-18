Маск заявил, что Демократическая партия США стала «партией ненависти и раскола»
Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал Демократическую партию США «партией раскола и ненависти». Он подчеркнул, что в будущем будет голосовать за республиканцев.
«В прошлом я голосовал за демократов, потому что они были партией доброты. Но они стали партией раскола и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать », - написал он в Twitter.
По словам американского предпринимателя, после данного заявления демократы развернут против него «кампанию грязных уловок».
Ранее Илон Маск раскритиковал действующее правительство США и президента Штатов Джо Байдена, заявив, что настоящим американским лидером является тот, кто загружает тексты в телесуфлер.
По мнению предпринимателя, текущей администрации ничего не удалось добиться, в то время как в команде экс-президента Дональда Трампа, считает Маск, было много людей, которые были продуктивны в достижении поставленных целей.