Маск заявил, что Демократическая партия США стала «партией ненависти и раскола»

По словам предпринимателя, после данного заявления против него могут развернуть «кампанию грязных уловок».

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Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал Демократическую партию США «партией раскола и ненависти». Он подчеркнул, что в будущем будет голосовать за республиканцев.

«В прошлом я голосовал за демократов, потому что они были партией доброты. Но они стали партией раскола и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать », - написал он в Twitter.

По словам американского предпринимателя, после данного заявления демократы развернут против него «кампанию грязных уловок».

Ранее Илон Маск раскритиковал действующее правительство США и президента Штатов Джо Байдена, заявив, что настоящим американским лидером является тот, кто загружает тексты в телесуфлер.

По мнению предпринимателя, текущей администрации ничего не удалось добиться, в то время как в команде экс-президента Дональда Трампа, считает Маск, было много людей, которые были продуктивны в достижении поставленных целей.