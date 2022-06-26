В Белом доме заявили о солидарности США и ФРГ по дипломатическому решению кризиса на Украине

В Белом доме также заявили, что сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома после очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита «Большой семерки».

«Как я уже сказал, и президент Байден, и канцлер ФРГ Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с президентом Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться», - передает РИА Новости слова представителя американской администрации.

Согласно его словам, и США и Германия сегодня имеют «одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным» заявление британского премьера Бориса Джонсона о попытках уладить конфликт на Украине. Как написала Захарова, заявление премьер-министра Великобритании - лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор».

До этого Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что отношения США и России достигли критической точки. Дипломат отметил, что взаимоотношения двух стран испортились благодаря усилиям американской стороны.