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Антонов заявил, что отношения США и России достигли критической точки

Марина Крижановская
01:49 11.06.2022
Российский дипломат отметил, что взаимоотношения двух стран испортились благодаря усилиям США.
Антонов заявил, что отношения США и России достигли критической точки
© Фото: Russian Embassy in the USA via Globallookpress.com
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Чрезвычайный и Полномочный посол России в США Анатолий Антонов охарактеризовал состояние российско-американского диалога. Он заявил, что диалог зашел в тупик.

Антонов отметил, что взаимоотношения двух стран испортились благодаря усилиям США. Об этом он рассказал на торжественном приеме в российском диппредставительстве по случаю наступающего государственного праздника Дня России. Его слова приводит ТАСС.

«Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки. Из-за США двусторонний политический диалог сейчас зашел в тупик», - подытожил высокопоставленный дипломат.

Ранее посол Антонов  отмечал, что общение сторон ограничено и во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем. Позже Анатолий Антонов рассказал, что некоторое время назад получил письмо, призывавшее его отказаться от России и осудить действия ее президента. После этого посольство России потребовало объяснений от Госдепартамента США.

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