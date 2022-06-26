БРИКС против ЕС: почему один союз хочет дружить с Москвой, а другой ссорится из-за Украины

Если страны БРИКС искали решения по выходу из энергетического и продовольственного кризисов, то саммит ЕС целиком и полностью был посвящен «уничтожению» России.

© Фото: Ministry of Economy Russia, Globallookpress

Четырнадцатый по счету саммит группы БРИКС - в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР - хоть и прошел в дистанционном формате, но продемонстрировал небывалое, для последнего времени, единство. На экране монитора лидеры пяти стран, словно фигуры в большой шахматной игре. Но игре без королей и пешек. Каждое из этих государств отказалось присоединяться к западным санкциям против России. Более того, по словам Владимира Путина, они переживают новый виток политических и экономических отношений с Россией.

«Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке. В свою очередь расширяется российское присутствие в странах "пятерки". Заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии», - заявил Путин.

Сам факт проведения саммита пяти государств в тот момент, когда все ресурсы Запада направлены на уничтожение России, наглядно показал, что США и их европейские вассалы - это далеко не весь мир. Очевидный посыл Западу: страны БРИКС, в которых проживает больше 40 % всего населения планеты, против однополярного мира и хотят сбросить экономический гнет «Большой семерки». Практически каждая страна, говорит Путин, подвергается санкциям, если выбирает свой путь и отказывается играть по экономическим правилам проамериканского запада. И именно Запад, фактически обирая развивающиеся страны, спровоцировал сегодняшний мировой кризис.

«Уважаемые коллеги и друзья: это не итог последних месяцев и уж тем более не следствие специальной военной операции, которую Россия проводит по защите Донбасса. Хочу подчеркнуть еще раз: резкое усиление инфляции не вчера произошло - это результат нескольких лет, стало результатом многолетней и причем, подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран "большой семерки", бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов. Причем эти процессы ускорились с началом пандемии, когда в глобальном масштабе кардинально сократились и предложение, и спрос на товары и услуги», - заявил Путин.

В этом году в БРИКС председательствует Китай. Беспрецедентные антироссийские санкции и огромное давление на КНР со стороны Запада подтолкнули Москву и Пекин еще плотнее сомкнуть ряды и еще больше открыть друг для друга внутренние рынки. В мае этого года поставки российской нефти в Китай выросли на рекордные 55%. А картина западных санкций выглядит так: в США и Европе сильнейший за последние полвека энергетический кризис, а Москва и Пекин получают взаимные выгоды от перенаправления нефтяных потоков на азиатский рынок. Всех этих сложностей, говорит ситайский лидер Си Цзиньпин, можно было бы избежать, если бы Запад, в первую очередь США, не вели себя как властители мира и учитывали интересы других стран. И, в первую очередь, в вопросах безопасности.

«Сегодня в мире бушуют менталитет времен холодной войны и политика силы, умножаются традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности. Некоторые страны гонятся за собственной абсолютной безопасностью путем расширения военных альянсов, разжигая блоковое противостояние и заставляя выбирать сторону. Они себя считают вершителями чужих судеб, пренебрегая правами и интересами других стран. Если не побороть подобную тревожную тенденцию, то мир неизбежно ввергнется в хаос и беспорядки. В таких реалиях для стран БРИКС очень важно поддерживать друг друга в вопросах, касающихся ключевых интересов, претворять в жизнь подлинную многосторонность, отстаивать справедливость, равноправие и солидарность, противостоять гегемонии, травле и расколу», - заяви Си Цзиньпин.

Если у России и Китая с США идет довольно жесткая конфронтация, то Индия, например, для Соединенных Штатов является серьезным стратегическим партнером. Но, при этом, Индия не поддержала антироссийские санкции. Не поддержала потому, что иначе смотрит на мировые процессы. В одночасье разрушить крепкие экономические связи с Россией по команде из США, она явно не готова. Более того, российский рынок, по словам премьера Индии Нарендры Моди, станет мощным толчком для развития экономики страны.

«Мы встречаемся во времена, когда пандемия начала отступать, но эффекты ее до сих пор ощущаются во всей глобальной экономике. Мы, страны БРИКС, обладаем схожим взглядом на управление мировой экономикой и наше сотрудничество ускорит восстановление мира после ковида. Кроме того, создание совместного центра исследований и разработок вакцин, а также координация между таможенными ведомствами сделали БРИКС поистине уникальной международной организацией. И наше взаимодействие приносит пользу и не ограничивается одними лишь разговорами», - заявил Моди.

Только за последние несколько недель Индия увеличила закупки угля у России более чем в шесть раз. Поставки нефти увеличились в 31 раз, а сумма нефтяных контрактов превысила два миллиарда долларов. Такого резкого разворота нефтяных потоков, после введения санкций, на Западе явно не ожидали. В то же время в США признают, что именно это помогло остановить еще больший рост мировых цен на нефть.

«Цены на нефть сейчас сильно колеблются. Китай и Индия покупают намного больше российской нефти, чем мы думали. Поэтому цены на нефть растут не так сильно, ожидаемого дефицита на рынке не возникло», - заявила советник Белого Дома по экономическим делам Сесиль Роуз.

На мировом продовольственном рынке, схожая ситуация. Глобальный кризис, в котором обвиняют Россию, спровоцирован в первую очередь Соединенными Штатами. По словам Путина, США, напечатав огромное количество денег, как пылесос начали сгребать по всему миру продовольствие. В первую очередь зерно. Сильнее всех, от таких действий пострадали именно развивающиеся государства. И Западу, похоже, плевать на страны, где хлеб и мука являются необходимым средством выживания.

«По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные". Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна», - заявил Путин.

Впрочем, как показал саммит БРИКС, именно такие вопросы в рамках организации решаются быстрее всего. По словам президента Бразилии Жаира Болсонару, чтобы решить сложнейший вопрос с поставками удобрений в его страну, достаточно было одного визита в Москву. О продовольственной безопасности и прямых поставках зерна президент ЮАР Рамафоса, с Путиным, говорил по телефону. Неудивительно, что такие примеры в столь сложное время, привлекают в БРИКС все больше других стран. О желании присоединиться, например, заявили Индонезия и Аргентина.

«Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта. Мы не только способны производить и экспортировать продукты питания, мы также знаем, как предоставлять услуги и обучать специалистов, чтобы другие страны могли повысить свою эффективность и тем самым улучшить качество жизни жителей», - заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Одновременно с саммитом БРИКС в Брюсселе, на этой неделе проходил саммит лидеров Евросоюза. Но здесь царили совсем другие настроения. Если страны БРИКС искали решения по выходу из энергетического и продовольственного кризисов, то саммит ЕС целиком и полностью был посвящен «уничтожению» России, любым путем. Именно для этого, объединенной вокруг США Европе, вдруг срочно потребовалась в своих рядах Украина. Правда, пока, только в качестве кандидата в члены. И, естественно, большинством голосов, на минувшей неделе, статус кандидата Украина получила. Под шумок того же добилась и Молдавия.

«Это историческое решение дает странам европейскую перспективу. Это момент глубокого удовлетворения. Не может быть большего символа надежды для народов Украины, Молдавии в эти беспокойные времена», - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Владимир Зеленский решение саммита ЕС назвал историческим. На своей страничке в соцсети он прокомментировал это так, словно собрался замуж и в самое ближайшее время.

«В плоскости не политических, а человеческих отношений получение статуса кандидата - это помолвка. Серьезный шаг в отношениях Украины и ЕС. Это не просто дружба, не симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым. В ближайшем будущем», - написал Зеленский.

Но обещать и жениться, это вовсе не одно и то же. После торжественного и громогласного «Да», последовали и многочисленные «Но». Нюансы, которые делают вступление Украины в Евросоюз сильно не скорым. А учитывая требования, которые Украине предстоит перед этим выполнить, вступление в ЕС и вовсе кажется нереальным.

«Всем странам, которые хотят вступить в ЕС, нужно соответствовать крайне суровым требованиям. Это борьба с коррупцией, правовая основа государства, плюрализм медиа и определенный уровень развития экономики. Это долгий процесс, Украина не станет членом ЕС завтра утром. Ей надо будет выполнить все требования, никакой ускоренной процедуры приема в Евросоюз не будет», - заявил глава МИД Франции Клеман Бон.

Процедура быстрого вступления в ЕС, скорее всего, останется таковой лишь на словах. Примеров этому достаточно. Турция, например, в кандидатах ходит аж с 1999 года и подвижек, пока нет. Северная Македония получила этот статус в 2005 году и, пока, тоже глухо. Черногория - с 2010-го, Сербия - с 2012, Албания - с 2014 года также гордо носят звание кандидата в члены ЕС. И, конечно же, такие двойные стандарты Брюсселя, при якобы единых для всех правилах игры, вызвали массу недовольства среди кандидатов-долгожителей.

«Киеву не стоит питать больших иллюзий касательно мгновенного вступления в состав экономической организации Европы. Северная Македония кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания - девять. Мы приветствуем Украину, это хорошо, предоставить статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счет», - заявил премьер-министр Албании Эди Рама. «Украина стала кандидатом в члены вопреки несоответствию стандартам, которые так старательно применяют балканские страны. Перескочила несколько десятилетий давления, шантажа и бюрократии, не должна была мучиться с борьбой против коррупции. Участие в войне было достаточным для начала переговоров, не смею и подумать, что станет условием для завершения процедуры приема», - заявил глава МИД Сербии Александр Вулин.

И, казалось, все бы ничего. Двумя вечными кандидатами больше, двумя меньше. Но, как раз в тот момент, когда ЕС огласил свое решение, вдруг раздался голос обиженной Грузии: а как же мы? Тбилиси также в этом году подал заявку в кандидаты, но Евросоюз оставил ее без удовлетворения. По некоторым данным, это своеобразная месть Грузии за то, что она не поддержала антироссийские санкции, не открыла второй фронт по просьбе Украины и вообще не имеет общих границ с ЕС. Это решение еще раз подтвердило, что истинные цели всех этих европейских расширений - максимальное давление на Россию.