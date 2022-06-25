«Любой политической ценой»: как Украина и Молдавия встретили получение статусов кандидата в члены ЕС

Так, еще недавно все поправки в Европарламенте принимались исключительно единогласно, но от этой практики отказались. Теперь Европа действует так, как на то указывают лидеры мнений.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress

В Брюсселе - украинская речь и флаг. Он развевается вместе с молдавским прямо напротив здания Европарламента. Так в Старом Свете приветствуют двух новых кандидатов на членство в Евросоюзе. В Киеве это уже назвали перемогой. Правда, почему-то шепотом.

«Мы только что получили статус кандидата. Это победа. Мы ждали 120 дней и 30 лет», - заявил в телеобращении президент Украины Владимир Зеленский.

Ликует и благодарит приемную комиссию президент Молдавии Майя Санду. Она отметила в трансляции Teleradio Moldova, что это исторический для республики момент.

«Мы готовы заплатить любую политическую цену для реализации этого проекта. Наша задача - сделать все, чтобы граждане могли жить в мире и стабильности. Место Республики Молдова - в европейской семье», - выступила с заявлением президент Молдавии Майя Санду.

Решение с пометкой «безотлагательно» было принято большинством в Европарламенте. Так, «за» высказались 529 депутатов, «против» - 45, «воздержались» - 14. Особо эмоционально высказался представитель Ирландии Мик Уоллес.

«Евросоюз мог бы предложить Украине членство на ряде условий - восстановление нейтрального статуса и окончание войны в Донбассе задолго до настоящего момента, по Минским соглашениям. Это помогло бы избежать войны», - выступил член Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Военное положение на Украине европейский истеблишмент не смущает. Еще недавно все поправки в парламенте принимались исключительно единогласно. От этой практики отказались. Теперь Европа действует так, как на то указывают лидеры мнений.

«Мы понимаем, что Украина сейчас втянута в конфликт. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы Украина по упрощенной процедуре смогла стать членом ЕС», - рассказал французский лидер Эмманюэль Макрон.

Подробнее узнать, чем чревато будущее возможное членство Украины и Молдавии в Евросоюзе, почему многие страны в этот раз поддержали это решение, хотя ранее яростно выступали против - в репортаже Россины Бодровой.