Путин заявил о возможности открытия индийских сетевых магазинов в РФ

На данный момент ведутся переговоры с Индией и Китаем о расширении их бизнеса в России.

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Российские предприниматели ведут переговоры с индийскими сетевыми магазинами по вопросу открытия их представительств в России. Также обсуждается вопрос увеличения доли в РФ китайской техники и автомобилей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС.

«Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке. В свою очередь расширяется российское присутствие в странах "пятерки"», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что иностранные бизнесмены, принимавшие участие в 25-м Петербургском экономическом международном форуме, выразили готовность сотрудничать с Россией. Москва будет поддерживать эти желания, отметил российский лидер.