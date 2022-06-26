Улицы городов на юге Крыма затопило после сильных ливней

По словам главы региона, в районе города Алушты также сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг».

© Видео: Автопартнер Крым Севастополь ДТП, Вконтакте © Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП, Вконтакте

На территории Республики Крым в результате обильных осадков произошли подтопления. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Согласно заявлению главы региона в Telegram-канале, подтопления произошли в Симферопольском районе - 6 населенных пунктов, в городе Симферополе по 14 адресам, в Белогорском районе - 3 населенных пункта, в Бахчисарайском районе - 3 населенных пункта. На данный момент остаются подтопленными 19 придомовых территорий и 7 частных домовладений.

Как сообщает Сергей Аксенов, в районе города Алушты сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг». Пострадавших и жертв среди населения нет, как передает глава республики.

«Все аварийные службы работают в оперативном режиме с 6.00 26 июня. На данный момент к ликвидации последствий привлечены силы РСЧС - более 200 человек, около 60 единиц техники. Задействованы 3 оперативные группы», - сообщил глава Крыма.

Ранее в Крыму двух маленьких детей унесло на надувном матрасе в открытое море. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Из экстренных служб региона поступала информация, что к поисковым действиям детей, в общей сложности, было привлечено 32 человека и 8 единиц техники.

До этого очевидцами на кадрах было запечатлено, как на Белгородскую область обрушился сильнейший ливень и крупный град. С последствиями разбушевавшейся стихии борьбу начали аварийные службы региона.