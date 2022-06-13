В Крыму двоих маленьких детей унесло на матрасе в открытое море

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В Саакском районе республики Крым двух маленьких детей унесло на надувном матрасе в открытое море, по факту их гибели было возбуждено уголовное дело.

«По данным следствия, днем 12 июня текущего года в результате недосмотра родителей двоих малолетних детей (4-летнего мальчика и 5-летнюю девочку), находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море», - говорится в сообщении СК РФ.

На место происшествия оперативно выехали правоохранители. Во взаимодействии с коллегами из Министерства внутренних дел, МЧС, отряда «Крым-Спас» были организованы поиски.

Было отмечено, что на сельском пляже нет никаких знаков о запрете или ограничении купания. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Ранее тело 4-летнего мальчика с признаками утопления обнаружили в фитнес-центре в Московской области. Предполагается, что ребенок остался в бассейне без присмотра взрослых на непродолжительное время и утонул.