В стране и мире Начало лета: сильнейший ливень и град в Белгородской области попали на видео Игнат Далакян Жители области делятся в социальных сетях делятся яркими кадрами непогоды. © Видео: Новости дня, Вконтакте © Фото: Новости дня, Вконтакте Читайте нас на: В Белгородской области бушует сильнейший ливень и крупный град. К устранению последствий разбушевавшейся стихии приступили аварийные службы. Жители области делятся в социальных сетях делятся яркими кадрами непогоды. На кадрах видно, как сильнейший ливень под воздействием ветра гнет деревья. Ранее терапевт Елена Карякина объяснила, как избежать простуды после дождя. По мнению врача, чтобы избежать недомогания, необходимо в первую очередь сменить мокрую одежду и согреться. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика