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Начало лета: сильнейший ливень и град в Белгородской области попали на видео

Игнат Далакян
20:44 12.06.2022
Жители области делятся в социальных сетях делятся яркими кадрами непогоды.
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В Белгородской области бушует сильнейший ливень и крупный град. К устранению последствий разбушевавшейся стихии приступили аварийные службы.

Жители области делятся в социальных сетях делятся яркими кадрами непогоды. На кадрах видно, как сильнейший ливень под воздействием ветра гнет деревья.

Ранее терапевт Елена Карякина объяснила, как избежать простуды после дождя. По мнению врача, чтобы избежать недомогания, необходимо в первую очередь сменить мокрую одежду и согреться.

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