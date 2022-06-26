Коптер снял гигантскую очередь на прощании с Шатуновым

Желающие попрощаться с кумиром выстроились в многометровую очередь у Троекуровского кладбища.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Многометровую очередь на церемонии прощания с певцом Юрием Шатуновым сняли с коптера. Мероприятие проходи на Троекуровском кладбище в Москве.

Директор и продюсер музыканта Аркадий Кудряшов раскрыл некоторые подробности похорон артиста. Певца кремируют, а часть его праха будет отвезена в Германию, где до настоящего времени проживала семья артиста.

Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Ему стало плохо во время отдыха - друзья доставили певца в больницу, но спасти Шатунова не удалось.