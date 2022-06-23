Из детдомовского мальчишки в суперзвезду: каким запомнят Юрия Шатунова

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Последние минуты жизни Юры Шатунова были запечатлены на камеру у дверей больницы. Мужчина который его привез, кричит на медика - время позднее, поселковая поликлиника закрыта. В этот момент в машине умирает легенда российской эстрады. Через несколько секунд Шатунову помогают выбраться из джипа. Практически заносят в здание. Оттуда повезут в реанимацию на скорой. В дороге сердце звезды остановилось. Попытки его спасти оказались безуспешными.

«В общей сложности почти два часа врачи боролись за его жизнь. Была бригада, из пяти человек состояла - кардиологи, реаниматологи, медсестры. Но, к сожалению, не удалось спасти. Возникла острая сердечная недостаточность на фоне обширного инфаркта миокарда, которая была вызвана оторвавшейся бляшкой в крупном сосуде, в сердце», - рассказал главврач домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Мужчины, которые возили Шатунова по больницам, представились медикам его друзьями. Рассказали: вместе отдыхали. Утром собирались на рыбалку. Но певцу внезапно стало плохо.

На одном из последних концертов Шатунов постоянно прерывался на отдых, извинялся перед зрителями и выходил на несколько минут на улицу.

С начала года Шатунов дал более 30 концертов. Последний тур проходил в Подмосковье: восемь городов за три недели. Такой плотный график мог сказаться на здоровье. Выступление в Зеленограде прервали, чтобы сделать певцу укол. Проблемы со здоровьем могли начаться в юности. По словам его первого продюсера Андрея Разина, певец был заядлым курильщиком. Однако некоторые коллеги Шатунова связывают его смерть со стрессом, связанным с судебными тяжбами за правообладание песнями «Ласкового мая». Разин и Шатунов спорили годами.

«Именно его продюсер судился с ним годами, отнимая самое дорогое, что у него есть в творчестве - его репертуар», - рассказала певица Наталия Штурм.

Суд в Ставропольском крае встал на сторону Шатунова незадолго до его смерти. Разин, сделавший из детдомовского мальчишки суперзвезду, уверял, что все права на «Ласковый май» зарегистрированы в США. Но Юра его высказывания назвал «предсмертными судорогами».

«У него было какое-то очень серьезное эмоциональное потрясение от этого. Отнимают твою историю, твою работу, то есть тебя оставляют без всего. Самое обидное, что ты к этому причастен, больше, чем все, поют все вокруг», - рассказала экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина. «В каждом человеке есть такая часть его души, которая беззащитна. Голос Шатунова и его песни попадали именно в эту часть самого незащищенного участка души, где живут самые искренние детские наивные эмоции», - рассказал певец, композитор, заслуженный артист РФ Кай Метов.

Пронзительный мальчишеский голос и не по-советски смелые костюмы сводили с ума молодежь. Появление на большой сцене Шатунова стало феноменом культуры перестроечного времени.

«Это очень диссонировало тогда с другими эстрадными героями. И это была перестройка, никто не мог подумать, что может появиться такая группа , что дети сироты могут что-то петь. В советское время никто бы не выпустил группу в эфир, это было исключено, а в перестройку это стало возможно. Нужен был сдвиг. Рокировка на эстраде, перестановка, новые лица, новые артисты», - рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Осенью у Шатунова были запланированы гастроли по Сибири. 10 городов за 16 дней. К бешеному темпу работы его приучили с юности. В гастролях «Ласковый май» выступал с часовыми концертами по несколько раз на дню. В итоге у группы появились двойники, которые тоже гастролировали по стране. Это только усилило и без того бешеную популярность Шатунова.

«Он был замечательным человеком, очень классным профессиональным музыкантом. И просто как человек был хороший. Он легкий, простой в общении, очень доброжелательный, абсолютно не заносчивый. Хотя он легенда настоящая. Очень жаль, что его не стало», - рассказала заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова. «Такого как он не было и быть не может. Таких на эстраде мало, которые так быстро ворвались и так долго в современной музыке держатся», - рассказала певица Ирина Салтыкова.

Слава на Юру обрушилась моментально, фанаты-девушки преследовали его повсюду. Но звездная болезнь его не коснулась. Он женился раз и на всю жизнь. Свою будущую жену Светлану встретил в Германии, когда учился на звукорежисссера. У них остались двое детей.

Скромный парень - таким Шатунова запомнили соседи в Москве. Обычная панельная многоэтажка, даже не в центре столицы. В ней Шатунов жил с девяностых - до переезда в Германию. Соседи видели его вчера.

«Видела я его живьем раза три у подъезда, он здоровался, очень улыбчивый. Пару раз приходил к нам на почту, забирал заказные письма», - рассказала соседка.

К дому детства певца в Оренбурге уже несут те самые белые розы. Готовы увековечить его память в Кумертау, в республике Башкортостан. Там певец родился.