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«Молодой, в этом вся боль»: Салтыков назвал смерть Шатунова большой потерей в поп-музыке России

Елизавета Потейчук
12:20 23.06.2022
Исполнитель отметил, что у него и Шатунова был общий директор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Российский эстрадный певец, бывший участник музыкальных групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб» Виктор Салтыков назвал смерть бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова большой потерей в поп-музыке России. Он также отметил, что хорошо знал Шатунова лично, причем у них был общий директор Аркадий Кудряшов.

«Неожиданно, конечно, печально. Трагедия, конечно, большая. Молодой, в этом вся боль», - прокомментировал Салтыков «Звезде».

Также певица и бывшая вокалистка группы «Мираж» Светлана Разина предположила, что могло спровоцировать инфаркт Юрия Шатунова. В частности, исполнительница вспомнила о конфликте на тему прав на песни певца с его продюсером.

Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Популярность он получил как солист группы «Ласковый май» и позднее как сольный исполнитель. У певца остались супруга Светлана и дети Дэннис и Эстелла. 

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