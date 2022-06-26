Посол ЛНР в РФ заявил, что на «Азоте» могут находиться еще сотни граждан

К настоящему времени эвакуация из завода «Азот» временно приостановлена из-за обстрелов из Лисичанска, она продолжится как только будет безопасно.

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На северодонецком предприятии «Азот» могут оставаться еще сотни граждан. Об этом сообщают вышедшие оттуда люди. Их информацию передает посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Отмечено, что сотни мирных граждан могут находиться в убежищах, не сообщающихся между собой. Также приводится информация, что украинские боевики применяли различные способы, чтобы выманить из убежищ этих граждан.

«Некоторые из вышедших рассказали, что в убежищах, которые не сообщаются между собой, могут находиться еще сотни мирных жителей. По их словам, ко многим из убежищ боевики не имели доступа и пытались разными способами вытащить из подземелий мирных. Поджигали стены и двери, пытались загонять дым в щели и воздуховоды укрытий. Уходя, многие входы в убежища нацисты заминировали. Установлено много ловушек и растяжек. Сейчас с ними работают наши саперы», - сообщил луганский посол в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что к настоящему времени эвакуация из завода «Азот» временно приостановлена из-за обстрелов из Лисичанска. Она продолжится как только будет безопасно.

Накануне сообщалось, что на территории завода «Азот» ВСУ держали около 600 заложников. Также в Минобороны России отмечали, что территория предприятия «Азот» взята под контроль подразделениями Народной милиции ЛНР.