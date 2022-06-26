В стране и мире В стране и мире В стране и мире

НМ ЛНР: эвакуацию из «Азота» приостановили из-за обстрелов ВСУ

Алиса Краузе
00:37 26.06.2022
В Северодонецке временно остановили эвакуацию людей с территории предприятия «Азот».
НМ ЛНР: эвакуацию из «Азота» приостановили из-за обстрелов ВСУ
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
Читайте нас на:

В Северодонецке на время прекращена эвакуация мирного населения с территории предприятия «Азот». Причиной таких действий стала активность ВСУ, открывших огонь по району промзоны города.

Такую информацию сообщил представитель Народной милиции ЛНР. При этом, как уточнили в НМ, оставшиеся в убежищах завода местные жители в настоящее время находятся в безопасности.

«Людей в подвалах предприятия очень много», - цитирует источник ТАСС.

К этому моменту выйти из промзоны удалось уже восьми сотням человек. Остальные мирные граждане, скрывающиеся в подвалах химпредприятия, охраняются союзными силами.

Ранее стало известно, что территория «Азота» была взята под контроль подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики. В МО РФ обозначили, что попытка неприятеля организовать на месте упорный очаг сопротивления завершилась неудачей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:22 В стране и мире
Посол ЛНР в РФ заявил, что на «Азоте» могут находиться еще сотни граждан
22:20 Спорт
Видео
«Только хоккей»: Александр Овечкин ответил на «приглашение» сыграть за сборную РФ по футболу
21:51 Армия
МО РФ: в Запорожье в здании дворца культуры автозавода боевики ВСУ оборудовали казарму
20:08 Армия
МО РФ: территория предприятия «Азот» контролируется подразделениями НМ ЛНР
18:26 В стране и мире
Видео
Путин: США хранят 200 ядерных тактических боеприпасов в шести странах НАТО
Популярное
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
МО РФ: территория предприятия «Азот» контролируется подразделениями НМ ЛНР
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
Видео
Минобороны: около 80 польских наемников уничтожено после ударов по корпусам цинкового завода в ДНР
Видео
Во Львове батальон украинских боевиков отказался от выполнения задач из-за отсутствия вооружения
МО РФ: Горское и Золотое освобождены российскими войсками и подразделениями НМ ЛНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.