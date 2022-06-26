НМ ЛНР: эвакуацию из «Азота» приостановили из-за обстрелов ВСУ

В Северодонецке временно остановили эвакуацию людей с территории предприятия «Азот».

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В Северодонецке на время прекращена эвакуация мирного населения с территории предприятия «Азот». Причиной таких действий стала активность ВСУ, открывших огонь по району промзоны города.

Такую информацию сообщил представитель Народной милиции ЛНР. При этом, как уточнили в НМ, оставшиеся в убежищах завода местные жители в настоящее время находятся в безопасности.

«Людей в подвалах предприятия очень много», - цитирует источник ТАСС.

К этому моменту выйти из промзоны удалось уже восьми сотням человек. Остальные мирные граждане, скрывающиеся в подвалах химпредприятия, охраняются союзными силами.

Ранее стало известно, что территория «Азота» была взята под контроль подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики. В МО РФ обозначили, что попытка неприятеля организовать на месте упорный очаг сопротивления завершилась неудачей.